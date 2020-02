Celebre datas especiais na nossa companhia!

Está à procura de um local acolhedor e com boa gastronomia para assinalar a sua festa de aniversário, aniversário de casamento ou outra data comemorativa? Não pense mais no assunto e venha ter connosco!

No Sabores D’Itália do Caniço Shopping conte com boa gastronomia, bom ambiente, sendo que, para estas ocasiões, fazemos menus especiais com ou sem bebidas incluídas. E também tratamos da decoração!

Como todos os dias são dias de mimar-se a si e à sua família e amigos, o nosso restaurante deixa-lhe um convite para que nos visite neste fim-de-semana!

Esperamos por si!

Contactos:

Sabores D’Itália Caniço Shopping

Telefone: 291 936 267

Facebook