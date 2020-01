Camioneta Mágica regressa ao Forum Madeira este fim-de-semana

Este fim-de-semana, dias 18 e 19 de janeiro, a Camioneta Mágica regressa ao Forum Madeira, pelas mãos da Vanusca e Amigas da Pequenada, que irão acompanhar as manhãs dos mais pequenos e suas famílias! Entre as 11h30 e as 12h30, a Praça Central do Forum Madeira será recheada de momentos de muita animação e aprendizagem.

E porque animar os mais pequenos faz parte do ADN do Forum Madeira, a Camioneta Mágica vai continuar a fazer as delícias de todas as famílias que o visitarem. A animação continuará todos os fins-de-semana durante os primeiros meses de 2020 com o projeto Camioneta Mágica. A animação será garantida pela sempre original Vanusca e Amigas da Pequenada e pela talentosa equipa de produção teatral da Flow.

