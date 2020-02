Assista ao último título do Ciclo de Cinema Brasileiro do Screenings no Forum Madeira!

O projeto Screenings Funchal apresenta, todos os sábados, sessões de cinema alternativo que têm vindo a conquistar cada vez mais seguidores que acompanham, dedicados, todas as novidades deste estilo, exclusivo no Cinema NOS do Forum Madeira!

Os filmes propostos são assinados por realizadores internacionais e que abordam temas culturalmente diferenciados e que por isso ganham um encanto subliminar que os distingue das produções de grandes estúdios, não estando, originalmente, acessíveis ao grande público. Felizmente, o Screenings Funchal contorna esta questão com uma oferta que enriquece as noites de sábado no Forum Madeira.

A encerrar a programação de fevereiro, o Screenings Funchal reservou Gabriel e a Montanha, que nos apresenta a história verídica de um rapaz rico e inteligente que deixa a sua casa, família e cidade para se aventurar sozinho por territórios distantes, com pouca bagagem e muito interesse pelas pessoas que encontra pelo caminho. Apesar de Gabriel não ter mais retornado a casa, o realizador Fellipe Barbosa, amigo da personagem que dá nome ao filme, eterniza a viagem de Gabriel, recriando os últimos 70 dias do brasileiro no continente africano.

Enriqueça a sua noite de sábado, 29 de fevereiro, com a fascinante aventura e descobertas de Gabriel, nos Cinemas NOS do Forum Madeira!

O momento é seu. Viva-o!