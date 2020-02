As deliciosas trutas grelhadas do Restaurante Praia da Alagoa!

Se há um prato que tem que experimentar é este: trutas grelhadas com limão, salsa e alho, uma excelente combinação de sabores que vai dar aquele toque especial à sua refeição.

Convidámo-lo a visitar o nosso restaurante, situado na Frente Mar do Porto da Cruz, em frente ao Engenho do Norte. Delicie-se com esta nossa especialidade que tem sido já apreciada por muitos e inclusive foi vencedora do “Prémio Melhor Truta”, no VII Festival da Truta em São Roque do Faial em 2017!

Esperamos por si!

Restaurante Praia da Alagoa

Frente Mar - Porto da Cruz (Em frente ao Engenho do Norte)

Facebook/praiadaalagoa

[email protected]

291563255