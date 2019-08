Ana Moura aproveita para passear pela ilha e agradece carinho dos madeirenses

A fadista Ana Moura tem aproveitado estes dias para desfrutar daquilo que a ilha tem para oferecer aos seus visitantes. Depois da actuação em São Vicente, na passada sexta-feira, Ana Moura sobe ao palco do Meo Sons do Mar, no Parque de Santa Catarina, ao lado de António Zambujo.

Ora, a fadista aproveitou então para ficar pela Região e experimentou um passeio num barco xavelha, o ‘São João de Deus’, viagem que fez questão de partilhar na sua conta oficial de Facebook.

“Meus queridos, o carinho que vêem nesta foto serve, também, para vos agradecer os comentários carinhosos que me têm deixado aqui”, escreveu Ana Moura.