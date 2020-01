Alexis Fernandes ao vivo amanhã na FNAC

Alex Amarelo é o nome artístico de Alexis Fernandes. O intérprete estará amanhã na Fnac Madeira para uma atuação ao vivo que promete ser muito especial. No evento com duração aproximada de quarenta minutos, serão interpretados temas originais e outros bem conhecidos do grande público.

Fica ainda a conhecer um pouco sobre o percurso deste artista:

- Presença no Festival do Faial 2005

- Vencedor da edição Vozes de Santa Cruz com a canção “You Raise Me Up”

- Performance em Londres com Vânia Fernandes com a mesma canção

- Presença no musical Lés Miserables em 2008

- Primeira presença no mundo da dança com o Grupo Dançando com a Diferença em 2012, de referir que também com a ajuda do grupo as presenças de palco ficaram mais frequentes.

- Presença no Campeonato do Mundo de Karaoke 2009 na Finlândia (segunda fase)

- Presença no Madeira a Cantar 2019

- Terceiro classificado num concurso de talentos no Bar FX

- Várias presenças no “Vozes do Norte” em São Vicente

- 4 anos de aulas de canto no Conservatório e 4 anos de aulas de canto no Estúdio 21

- Experiência como letrista pela primeira vez em 2018 no Festival Juvenil “A Voz D’Amanhã”