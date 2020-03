A Transporter 6.1 chegou ao C. Santos VP e promete revolucionar o seu negócio

Uma lenda do transporte, no mercado há mais de 70 anos e vencedora de inúmeros prémios que atestam a sua qualidade. A Transporter está de volta mais evoluída que nunca.

E as atualizações não se ficam pelo design: agora com uma motorização de 2.0L e 110, 150 ou 199cv, direção assistida elétrica de série e opção de estacionamento automático, para-choques na cor da carroçaria, cruise control, volante em pele com comandos, rádio touch screen de 6,3’’ a 9,2’’. Disponível em Furgão, Kombi, Chassis Cabine Simples e Dupla.

* Campanha em Renting (Aluguer Operacional) para VW Transporter 6.1 2.0 Tdi 90cv. Contrato de 60 meses e 100.000 km através da Marca registada e licenciada Volkswagen Financial Services, comercializado pela Volkswagen Renting Unipessoal, Lda. Sem entrada inicial e sem despesas. Inclui manutenção completa, IUC, IPO, Assistência em Viagem, Linha de Apoio ao Condutor 24h, Seguro de Avarias. Pneus, Viatura de Substituição e Seguro Automóvel opcionais. Válido para Empresas até 31/03/2020. Limitado ao stock existente. Imagem não contratual.

Visite o nosso concessionário.

C. Santos VP

Caminho do Poço Barral, 31, 9000-155 Funchal

291 700 570 | [email protected] | madeira.csantosvp.pt