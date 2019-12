À procura de um lugar diferente para jantar?

E porque hoje lhe apetece jantar num lugar diferente, convidamo-lo a visitar a Marisqueira Tropicana na Rua Dom Carlos I, Nº43, na Zona Velha da cidade.

Com um menu variadíssimo, incluindo pratos de peixe e de carne, passando pela gastronomia regional e nacional, aqui além de se sentir extremamente confortável, terá a oportunidade de fazer uma viagem gastronómica única pelos sabores da nossa terra e de acompanhar de perto a confecção da sua refeição, na nossa zona de churrasco ao vivo, que fica no pátio do restaurante!

Se optar por pratos de peixe, garantimos a máxima qualidade e frescura! Além de ser capturado na Região, é comprado todos os dias de madrugada pelo Sr Ruel, o proprietário deste espaço!

Servimos também marisco: lagosta, lavagante, ameijoas, navalhas e sapateira. Há lapas, sopa de peixe, misto de peixe e marisco, arroz de marisco, açorda de marisco, caldeiradas de peixe e cataplanas de marisco.

Quanto à gastronomia regional e como não poderia deixar de ser, servimos espetada em pau de louro, filete de espada com banana ou molho de maracujá.

Obviamente não nos esquecemos da sobremesa! Pudim de maracujá caseiro...é essa a nossa sugestão!

Para beber, não há como um bom vinho português! Os melhores estão na nossa garrafeira!

Marisqueira Tropicana

Rua Dom Carlos I, nº 43, Funchal

Telf: 291 222743

Facebook: https://www.facebook.com/marisqueiratropicana/

*Seja responsável, beba com moderação.