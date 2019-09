Solar do Ribeirinho recebe amanhã oficina para coleccionadores de moedas

A Câmara Municipal de Machico promove, este sábado, dia 14 de Setembro, entre as 10h e as 12h30, uma oficina de numismática, o Solar do Ribeirinho.

O objectivo desta iniciativa é “incutir o gosto pela numismática e trabalhar as moedas em termos de catalogação e organização”, realça uma nota do município.

Esta actividade terá como formador Miguel Teixeira e insere-se na programação do ‘Mês da Numismática’, que decorre ao longo do mês de Setembro, no Solar do Ribeirinho.