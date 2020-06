Responsáveis de Museus e Centros Culturais do Governo Regional debatem estratégias

Os dirigentes e responsáveis de museus, centros culturais e solares na dependência da Direcção Regional da Cultura reuniram-se hoje, juntamente com o Secretário Regional de Turismo e Cultura para uma troca de experiências e simultaneamente, “a partilha de boas práticas da oferta cultural disponibilizada por estas instituições, procurando desenhar estratégias conjuntas que possam ser adoptadas por todos os museus, solares e centros culturais da RAM, na tutela desta secretaria”.

“Esta iniciativa visou elencar estratégias de melhoria dos serviços prestados e, simultaneamente, os eixos e medidas para a sua concretização”, afirmou Eduardo Jesus.

O secretário teve oportunidade de ouvir todos os directores dos museus e coordenadores dos centros culturais e solares, de forma a “valorizar não apenas o bom trabalho que já está implementado e em curso, mas também introduzir melhorias e incentivar a partilha de boas práticas e instrumentos de gestão”.

Esta reunião serviu também para fazer o balanço dos primeiros 6 meses de 2020 de actividade dos Museus, sendo possível constatar a quantidade e qualidade das iniciativas desenvolvidas que, por via das circunstâncias decorrentes da pandemia COVID-19, ficaram (de 13 de março a 14 de maio) condicionadas à presença online, designadamente nos espaços e redes digitais de cada instituição.

Na opinião do Secretário Regional de Turismo e Cultura, foi uma reunião “muito produtiva que abre caminho para novos processos de trabalho, tendentes a uma ainda maior valorização do universo museal da DRC, constituído por uma diversidade de espaços e processos, com definições programáticas específicas, e que prestam um imprescindível serviço público na Madeira e no Porto Santo”.