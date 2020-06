Quinteto de Sopros e Solistas da Orquestra Clássica dá concerto solidário

Dando seguimento ao projecto que a Orquestra Clássica da Madeira abraça neste momento, a ‘Orquestra Solidária’, amanhã, dia 2 de Junho, ainda no âmbito do Dia Mundial da Criança, o “Quinteto de Sopros Solistas OCM” dá um concerto na Fundação Aldeia da Paz, numa parceria com a Diocese do Funchal, o Grupo Pestana e a CRIAMAR.

A Fundação Aldeia da Paz, pela sua natureza de utilidade pública, acolhe crianças que no seio frágil do seu agregado familiar de origem, não lhes permite um normal crescimento em segurança.