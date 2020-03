Cerca de 80 artistas, como Ana Moura, Diogo Piçarra, António Zambujo e Branko, juntaram-se para um festival que começa na terça-feira, com atuações individuais transmitidas ‘online’, para “sensibilizar a população a ficar em casa”, foi hoje anunciado.

A iniciativa chama-se @FestivalEuFicoEmCasa e consiste na transmissão de concertos que músicos portugueses vão fazer durante meia hora, a partir das suas casas e a transmitir através da rede social Instagram.

O festival é um apelo para que as pessoas fiquem em casa, para evitar a propagação da doença Covid-19, mas também alerta para a “situação económica muito delicada” que vive o setor.

“O cancelamento e adiamento de inúmeros concertos e espetáculos em todo o país resultou numa quebra de 100% na faturação de grande parte dos intervenientes do setor”, lê-se no comunicado da organização.

O festival começa na terça-feira às 17:00 com a atuação da cantora Bárbara Tinoco, e termina no domingo, dia 22, com uma atuação, às 23:00, do músico Xinobi.

Sempre entre as 17:00 e as 23:30 estão previstos concertos que atravessam diferentes géneros e estilos da música portuguesa, do hip-hop à eletrónica, do fado ao rock, com artistas independentes ou ligados a editoras discográficas.

Entre os participantes estão Cristina Branco, Boss AC, Fausto Bordalo Dias, Pedro Abrunhosa, Capicua, Diogo Piçarra, David Fonseca, Ricardo Ribeiro, Samuel Úria, Chico da Tina, Noiserv, Fernando Daniel, Mafalda Veiga, Matias Damásio, DJ Ride, Cláudia Pascoal, Agir e Carolina Deslandes.

A eles juntam-se também o pianista Júlio Resende, o baterista Kalú, David Carreira, Luísa Sobral, Luís Severo, Rui Massena, Héber Marques, Ana Bacalhau e The Legendary Tigerman.

Em Portugal, 331 pessoas foram infetadas até hoje com o vírus da pandemia Covid-19 e há o registo de uma morte.

Portugal está em estado de alerta desde sexta-feira, e o Governo colocou os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão.

Entre as medidas para conter a pandemia, o Governo suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas a partir de hoje, e impôs restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.

As medidas levaram ainda ao cancelamento ou adiamento de concertos, fecho de museus, monumentos nacionais, galerias e salas de cinema.