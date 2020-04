Projecto Hotelaria Madeirense Ajuda a Ilha promove concerto esta quarta-feira no Hospital Dr. Nélio Mendonça

O projecto Hotelaria Madeirense Ajuda a Ilha está a promover o Festival Madeira #estamosjuntos, que se inicia amanhã, dia 15 de Março.

O evento, que se realiza através do Facebook e do Skype, inclui concertos e tem como objectivo homenagear a Madeira e a sua população, assim como o Serviço Regional de Saúde e a equipa que, neste momento, está responsável pela covid-10, no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Um dos pontos altos do evento acontece, pelas 13 horas, altura em que se realiza um concerto presencial naquele hospital, em parceria com o artista madeirense Miguel Pires.

O espectáculo será feito em segurança e serão entregues refeições à equipa do SRS confeccionadas pelos voluntários da Hotelaria Madeirense Ajuda a Ilha em nome da população madeirense.

Antes, pelas 09 horas, haverá uma aula de Yoga, que poderá se prolongar ao longo do dia de amanhã e nos próximos dias mediante a adesão dos artistas e animadores ligados à hotelaria da Região.

Por isso, o projecto Hotelaria Madeirense Ajuda a Ilha faz um apelo aos artistas para que adiram a esta causa através da sua página de Facebook, de forma a que possa ser agendada a actuação e participação no evento.