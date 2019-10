Prevenir incêndios florestais através de uma exposição

A Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, através do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) levou hoje, a Câmara de Lobos, a exposição itinerante alusiva à prevenção de incêndios florestais.

Uma iniciativa inserida na campanha de prevenção dos incêndios florestais 2019 ‘Uma floresta segura, depende de todos nós!’, que começou em Junho e chegou a todos os concelhos da Região Autónoma da Madeira.

Susana Prada lembrou que a campanha “tem como objectivo incentivar o envolvimento social e a autorresponsabilização individual, de modo a que cada cidadão assuma e se consciencialize que a sua participação é fundamental na prevenção de incêndios”.

Além disso, referiu também que, muitas vezes, a negligência humana é a principal causa de incêndio florestal, sendo crucial “que todos os cidadãos assumam comportamentos que contribuam para a diminuição do risco de ignição, uma vez que a sua esmagadora maioria, directa ou indirectamente, tem origem em atitudes de risco”.

“Nunca é demais informar e sensibilizar os cidadãos para as medidas de prevenção aos incêndios”, frisou.

A governante considera que as campanhas já estão a dar os seus frutos, pois “até ao momento, o número de ignições é significativamente inferior aos anos anteriores, tendência acompanhada de forma clara com a diminuição da área ardida”. “Registou-se, igualmente, uma diminuição significativa do número de queimadas não autorizadas”, concluiu.