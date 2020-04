‘SO ReLive’ é a nova aposta do canal do Youtube do festival Summer Opening em reviver alguns dos melhores momentos da última edição.

Após publicar os concertos completos de Wet Bed Gang e de Plutonio, juntos já contabilizam mais de 8 000 visualizações, hoje, pelas 17 horas, será a vez do concerto completo de Dillaz, um dos mais aplaudidos.