O contributo das bandas tem uma “componente educacional e formativa”, diz Eduardo Jesus

O Secretário Regional do Turismo e Cultura fez questão de assinalar, esta tarde, o Dia dos Arquivos e do Património Documental que se comemora pela primeira vez na Região.

A celebração foi feita no dia em que o Governo Regional recebeu a doação do Arquivo da Banda Recreio Camponês que ficará ao dispor da população através do Arquivo e Biblioteca Pública da Madeira (ABM).

Eduardo Jesus não escondeu a felicidade por poder acolher mais esta doação, pois significa que o governo e o ABM continuam a merecer a confiança das instituições.

Considera que o contributo deixado pelas bandas ao longo dos tempos não é meramente recreativo, havendo uma “componente educacional e formativa”.

Para o governante, é hora de homenagear quem deu muito da sua vida às bandas, de forma voluntária, sendo importante reconhecer a “entrega a uma responsabilidade social que é comunitária”.

“Este é o momento de homenagear toda essa dedicação e parte dessa entrega fica hoje disponível a toda a população”, salientou Eduardo Jesus.

O governante deixou ainda uma palavra de apreço aos que trabalham no Arquivo e Biblioteca Pública da Madeira, um espaço que tem merecido a confiança de instituições para aqui deixarem aquilo que é seu, contribuindo para o “crescimento da sociedade”.