A Galeria Marca de Água, situada na rua da Carreira 119, revela a programação da próxima temporada artística 2020/2021, que terá início no último trimestre deste ano, com duas novas exposições colectivas, um concurso nacional e um ciclo de mesas redondas.

Assim, nos próximos meses de Outubro e Novembro, a Galeria receberá duas novas exposições colectivas dedicadas à pintura e ao desenho, sob a temática da Mulher. Os trabalhos vão reunir várias dezenas de obras de artistas madeirenses, dedicadas à interpretação e mediação dos universos no feminino, numa dimensão histórica e social, desconstruindo narrativas historiográficas e estabelecendo relações entre obras de autores madeirenses, em ‘diálogos cruzados’ com obras de referência internacional, refere a Galeria, destacando a obra inédita de Sonia Delaunay que estará em destaque na exposição.

Sonia Delaunay, nascida em 1885, em Hradyzk (Ucrânia) e falecida em 1979, em Paris, foi pintora, designer, cenógrafa e figurinista. Casada com o artista plástico Francês Robert Delaunay, em 1910, manteve amizade e trabalhou na companhia dos artistas do Modernismo Português, Amadeo Souza-Cardoso, Almada Negreiros e Eduardo Viana. Foi a primeira mulher a ganhar uma mostra no Museu do Louvre em 1964, merecendo, em 2015, uma grande retrospectiva no Museu de Arte Moderna de Paris e na Tate Modern Gallery, em Londres.

Entregas de prémios do Concurso Nacional de Desenho

Em permanência na Galeria Marca de Água está a exposição ‘Momentos’ de Fernando Ricardo, actualmente patente neste espaço cultural, que entregará, a 12 de Novembro, os prémios do Concurso Nacional de Desenho lançado pela Galeria, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal.

Mesas redondas da ‘Adoro Ser Mulher’ estão de volta

Ao longo de todas as segundas-feiras do mês de Novembro, este espaço retoma o ciclo de mesas redondas organizado pela Associação Adoro Ser Mulher, intitulado ‘Mulheres que fazem a Diferença’, na sua própria vida, na vida da sua família, na vida dos seus amigos, na vida da sua comunidade, fora da sua comunidade e pelo mundo.

O evento é dirigido ao público em geral e é de entrada livre, mediante reserva de lugares. A iniciativa é coordenada por Marisa Santos, community manager da Adoro Ser Mulher.

Raquel Fraga, directora artística da Galeria Marca de Água, agradece aos artistas e entidades parceiras, pela oportunidade de reforçar a programação da galeria, tendo em vista a sensibilização para os problemas que afectam a nossa sociedade contemporânea e defende que, “é tarefa da arte contemporânea actuar na comunidade em que se insere”.