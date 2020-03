Noite de Fados animou Porto da Cruz

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, através da delegação de Machico, realizou, no sábado passado, pelo terceiro ano consecutivo, a Noite de Fados, com Caldo Verde, no Engenho do Porto da Cruz.

Uma iniciativa que resultou num verdadeiro sucesso, contando com lotação esgotada, num claro sinal de consolidação de um evento que vai já na terceira edição.

Num ambiente de grande disposição, ouviram-se alguns dos mais conhecidos fados portugueses, nas vozes de Maria Alves, Susana Andrade e Manuel Jardim, acompanhados por César Abrantes, na guitarra portuguesa, Susana Abrantes, na viola de fado, Agostinho ‘O Burguês’, no acordeão, e Albertino Miranda, na viola.

Já integrada no plano de actividades do Núcleo Regional da LPCC, esta iniciativa tem por objectivo a angariação de donativos, que irão reverter para as acções da Liga a realizar na Madeira, em especial no apoio aos doentes oncológicos e às suas famílias, pretendendo-se proporcionar um momento de descontracção e de convívio agradável, ao som da mais emblemática portuguesa e num local histórico da nossa Região, aliando-se, assim, a cultura à solidariedade.