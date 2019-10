Música, cinema e festas no roteiro desta sexta-feira

Música

‘Sunset Terrace’, no Castanheiro Boutique Hotel, das 18 às 21 horas, no terraço, com serviço de tapas e animação a cargo dos DJs Michael Yang e Mario Rey.

Música

Barreirinha Bar Café será palco das ‘Mitsubishi Sessions’, em parceria com a Mitsubishi Motors e a C. Santos VP, com a rubrica ‘Funk Connection’ de Abel Remesso, que passará soul e Groove a partir das 18h30. Mário Lopes estará a cargo das projecções de vídeo nas fachadas do Largo do Socorro.

Marionetas

Espectáculo de marionetas ‘A Viagem pelo Mundo’, pelas 19 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias, no âmbito do Festival de Marionetas e Outras Formas Animadas – MARIOFA.

Música

A AFM - Associação de Fado da Madeira promove uma noite de fados na Quintinha do Churrasco, em Santo António.

Música

Principia a Festa de Nossa Senhora do Livramento na Ponta do Sol, na paróquia com o mesmo nome. O programa de animação contempla concerto dos Old Temptation (21 horas), espectáculo de Pedro Garcia (22h30) e discoteca ao ar livre com o DJ Paul P.

Cinema

Mais uma exibição do filme ‘Cartas de Fora’, pelas 21 horas, Centro de Congressos do Casino da Madeira.

Festa

Primeiro dia do Arraial de Nossa Senhora do Rosário, em São Vicente, com destaque para novena e missa (20 horas), actuação grupo ‘Monte Real Band’ (22 horas) e DJ Oxy (a partir da 1 hora da madrugada).

Festa

Inicia-se a 4.ª edição da Feira do Mar e do Pescador, promovida pela Casa do Povo do Caniçal.

Cinema

O Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, recebe o ‘Encontro com o Cinema’, pelas 21h30. Será exibido o filme ‘No Meu Quarto’.

Gastronomia

A Junta de Freguesia da Camacha promove, de sexta-feira a domingo, a XXXIV Edição da Festa da Maçã, no Largo Conselheiro Aires de Ornelas, com a tradicional Pisa da Maçã, além de muita animação em palco.

Festa

Principia a Festa da Nossa Senhora da Boa Morte, na Ribeira Brava.

Noite

Noite ‘The Resident’, no Mini Eco Bar, com a selecção musical de Nelson Caires.

‘Dr. Why’

A Cantina El Mexicano, no Centromar, propõe uma noite animada pelo popular videojogo de cultural geral ‘Dr. Why Madeira’, com prémios aliciantes.

Noite

A discoteca Copacabana sugere a festa ‘Ladies Fever’, com o DJ residente Luís Gonçalves. Há entradas gratuitas, com oferta de 3 bebidas até à 1 hora para todas as mulheres. No Garden estará o DJ Michael C.