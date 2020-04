Miguel Pires deu concerto no exterior do Hospital Dr. Nélio Mendonça, veja o vídeo

O músico e cantor madeirense Miguel Pires actuou hoje no exterior do Hospital Dr. Nélio Mendonça. Uma iniciativa do projecto Hotelaria Madeirense Ajuda a Ilha, que está inserida no Festival Madeira #estamosjuntos, que se iniciou hoje, dia 15 de Abril, que visa homenagear a Madeira e a sua população, assim como o Serviço Regional de Saúde e a equipa que, neste momento, está responsável pela covid-19, no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Miguel Pires interpretou várias músicas e foi aplaudido pelos profissionais de saúde no final do espectáculo.

Veja o vídeo que foi filmado em directo.