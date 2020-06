‘Meditação, Mulher de madeira’ é a obra comentada por Teresa Jardim esta sexta-feira

A série de vídeos ‘em viagem’ comentada, iniciativa do Governo Regional da Madeira, apresenta esta sexta-feira, 26 de Junho, o vídeo da obra de Daniel Melim, ‘Meditação: a mulher de madeira, óleo sobre madeira do Séc. XVII | Grafite sobre papel’, comentado pela professora de Artes Visuais e Expressão Plástica Teresa Jardim.

Este é o 16º vídeo da série constituída por 22 e que se encontra disponível em todas as plataformas do Governo Regional, entre as quais, o canal YouTube ‘Cultura Madeira’.

Sobre o artista:

Daniel Melim, é licenciado em Artes Plásticas-Pintura pela faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e com MA Applied Anthropology and Community and Youth Work pelo Goldsmiths College – University of London. Desenvolve pintura e desenho, e projectos artísticos comunitários que envolvem a performance e a música tradicional/experimental.