Márcio Amaro realiza espectáculos nos Estados Unidos da América

O artista madeirense Márcio Amaro está nos Estados Unidos da América, onde irá realizar cinco espectáculos.

Com um já efectuado, o cantor, natural da Camacha, actua hoje, no Portuguese Hudson Club e, no dia 15 de Novembro, sobe ao palco do Portuguese American Club, em Lowell. A 16 de Novembro, o concerto acontece no Ward Five Club, em Tounton e a 17 de Novembro no Café Avenida, em Newark.

Nestes espectáculos, haverá um misto de originais e ‘covers’, sendo que a música de baile portuguesa será o seu ponto mais alto.

Esta será também uma oportunidade para o artista apresentar os meus mais recentes trabalhos ‘Por do Sol’ e ‘Um Lugar Para Nós’.