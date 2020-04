Já é possível fazer visitas guiadas aos museus alemães

Muitos museus da Alemanha estão de portas abertas online, permitindo explorar as suas colecções a partir de casa, permitindo, em alguns casos, entrar em alas temporariamente encerradas para restauro, como é o caso do famoso Altar de Pérgamo no museu mais visitado de Berlim.

Estão ainda disponíveis cursos de arte gratuitos e até visitas guiadas via Instagram.

Museu Pergamon

Na Ilha dos Museus, Património da Humanidade, este museu mundialmente famoso é o mais visitado de Berlim e preserva conjuntos arqueológicos arquitetónicos, magníficos tesouros do Médio Oriente, da Arte Islâmica e da Antiguidade Clássica.

Uma das maiores atracções é o Altar de Pérgamo (e daí o seu nome), obra-prima helenística que só poderá ser de novo apreciada dentro de três anos, uma vez que a ala encontra-se encerrada para restauro. Até lá pode ser vista online, tal como a Porta de Isthar da Babilónia ou a do Mercado de Mileto, do século II e muitas outras preciosidades

Museu Stadel

Situado em Frankfurt, é um dos mais importantes museus alemães: sob um único tecto exibe 700 anos de arte europeia desde o início do século XIV até ao presente, acolhendo cerca de 3.000 pinturas, 600 esculturas, mais de 4.000 fotografias e 100.000 desenhos e gravuras. Destacam-se obras de artistas maiores como Dürer, Botticelli, Rembrandt, Vermeer, Monet, Picasso, Bacon ou Richter. Na sua oferta digital é possível explorar a colecção https://bit.ly/2yb27M4 , ver como era o museu no século XIX e até fazer um curso de História da Arte online

Mercedes-Benz

Os fãs de automóveis vão adorar esta visita, mas a verdade é que o museu, situado em Estugarda, agrada a um público bem mais vasto pois a colecção surge muito bem contextualizada, colocando em paralelo à evolução técnica momentos incontornáveis a nível mundial como o final da I Guerra ou a Queda do Muro de Berlim.

O edifício – por sinal premiado – oferece uma autêntica viagem no tempo, permitindo apreciar o primeiríssimo automóvel da História e mais 160 veículos. Agora pode ser descoberto aqui e a visita guiada está disponível no Instagram

Monet no Museum Barberini

No centro histórico de Potsdam, a cerca de meia hora de Berlim, o Museu Barberini ocupa um belo palácio que foi destruído durante a II Guerra Mundial. Recuperado com esmero, inaugurou há apenas três anos e acolhe obras desde os Velhos Mestres à arte contemporânea. De momento exibe a mostra Monet: Places, com quadros que o artista pintou em lugares como a Normandia ou Veneza e que pode ser visitada online aqui

Arte e tesouros de Dresden

Cidade monumental conhecida por ‘Florença do Elba’, este museu tem uma oferta museológica tão interessante e ampla que a dificuldade é escolher o que visitar. A boa notícia é que alguns museus podem ser explorados online, como é o caso do Albertinum, com a sua galeria dos Novos Mestres, onde estão representados desde Paul Gauguin e Vincent Van Gogh a Neo Rauch e Ai Weiwei.

Outra visita virtual obrigatória é o Residenzschloss, ou Palácio Real, com tesouros de valor incalculável reunidos no Green Vault; a mais antiga e importante colecção de arte otomana fora da Turquia; e um belíssimo conjunto de armaduras e armas cerimoniais. Está tudo aqui

E há muito mais no Google Arts...

A Alemanha está representada no site Google Arts & Culture com 122 colecções, permitindo visitar virtualmente, entre outros, o Deutsches Museum de Munique, um dos mais reconhecidos museus de ciência e tecnologia do mundo; o Kunstpalast de Dusseldorf, com obras de Rubens, por exemplo; o Kunsthalle de Bremen, que exibe interessantes exposições como ‘O que é o Amor?’; ou a East Side Gallery do Muro de Berlim (incluindo a pintura da portuguesa Ana Leonor Rodrigues).

Para visitar aqui