Grupo Teatral de São Gonçalo assinala Dia Mundial do Teatro

No dia em que se assinala o Dia Mundial do Teatro, o Grupo Teatral de São Gonçalo celebrar esta data bem perto do público.

Consciente da situação actual, e com o objectivo de promover momentos de bem-estar, o Teatral em parceria com o canal ‘Na Minha Terra’, sugere a peça ‘As Mona Lisas’. Recorde-se que a peça, em género comédia, subiu ao palco em 2019, levando o público madeirense à gargalhada.

Assim sendo, e porque nada se perde e tudo se transforma, convida todos a experimentarem os benefícios do teatro, hoje às 21 horas, com entrada gratuita, em https://www.naminhaterra.com/ e nas redes sociais.