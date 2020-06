Governo Regional assinala Dia dos Arquivos e do Património Documental

O Governo Regional procede esta sexta-feira, 26 de Junho, às 17h30, à assinatura do contrato de cedência à Região do arquivo da Banda Recreio Camponês.

A cerimónia realiza-se no Arquivo e Biblioteca Pública da Madeira e será presidida pelo secretário Regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.

Após a assinatura do contrato, a Banda Recreio Camponês interpretará algumas composições que integram o arquivo entregue à Região, entre as quais um Foxtrot de Arnaldo Vasconcellos, datado de 1930. Na ocasião, será prestada homenagem a um antigo e recentemente falecido maestro da banda, João Figueira Quintal, autor da marcha de 1972. O evento respeitará as orientações emitidas pelas entidades de saúde pública em matéria de espectáculos ao ar livre.

Através desta assinatura, será incorporado no Arquivo um conjunto documental constituído por obras de diversos géneros musicais, livros de actas da Assembleia Geral, da Direcção e da Comissão Administrativa, estatutos, regulamentos de ensaios e serviços, livros de escrituração, correspondência, fotografias, entre outros.

Este arquivo é composto por documentos que se iniciam no primeiro quartel do séc. XX, tendo a Banda Recreio Camponês sido fundada em 1 de Dezembro de 1910. Após tratamento, a documentação estará disponível para consulta pública.

Madeira com data própria

Ainda que a UNESCO, por iniciativa do Conselho Internacional de Arquivos, consagre o dia 9 de Junho como Dia Internacional dos Arquivos, foi criada uma data comemorativa para a Região Autónoma da Madeira, uma vez que esta é detentora de um vastíssimo património arquivístico e documental, de enorme riqueza, que representa o testemunho da memória colectiva.

Assim, por Resolução n.º 456/2020, de 15 de Junho, foi instituído o dia 27 de Junho, data que marca a criação, em 1931, do Arquivo Distrital do Funchal.