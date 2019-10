Gian Paolo Peloso realiza masterclass de violino no Conservatório

No próximo dia 4 de Outubro, Gian Paolo Peloso orientará uma masterclass de violino no Salão Nobre do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luís Peter Clode (CEPAM), entre as 15 e as 18 horas, com entrada livre. Este evento, dirigido a docentes e alunos do CEPAM e demais interessados, conta com a parceria da ANSA/Orquestra Clássica da Madeira.

Gian Paolo Peloso é considerado um dos mais talentosos violinistas italianos, maestro e solista, actualmente docente na Academia de Artes Performativas de Hong Kong. Estreou-se aos 10 anos e já se apresentou internacionalmente na Europa, Ásia e EUA como solista de orquestras e em recitais e concertos de música de câmara.

Peloso estudou com alguns dos mais conceituados pedagogos do século XX, incluindo os lendários Ruggiero Ricci, Igor Ozim, Viktor Pikaisen, Pierre Amoyal e Ivry Gitlis, sendo considerado por este último como “um violinista e amigo, a quem respeito e amo em ambas as vertentes: um verdadeiro músico, da mais alta qualidade como solista e músico de câmara, um professor de violino de primeira classe, cuja prática honra a nossa profissão e o seu futuro”.