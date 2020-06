Galeria Espaçomar inaugura exposição ‘ARTE: Modos de actuar’

A Galeria Espaçomar, da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, no Funchal, inaugura na próxima sexta-feira, dia 3 de Julho, às 14:30, a exposição ‘ARTE: Modos de actuar’. Uma retrospectiva de trabalhos seleccionados de alunos da licenciatura de Artes Visuais da Universidade da Madeira.

Nesta mostra de trabalhos, será possível observar vídeos, animação, pintura, fotografia, cerâmica, escultura, ilustração e desenho.

Estas produções artísticas foram desenvolvidas ao longo dos últimos anos nas diferentes unidades curriculares. A coordenação e selecção dos trabalhos dos alunos esteve ao cuidado do professor doutor João Gonçalves, diretor de curso da Licenciatura em Artes Visuais.

A exposição estará disponível, desta vez, em formato on-line, através das diferentes plataformas digitais associadas à Galeria espaçomar, à UMa e à Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco.

“Procura-se, nesta exposição, revelar um olhar panorâmico sobre as diversas práticas que, nos últimos anos, têm consolidado a Licenciatura em Artes Visuais da Universidade da Madeira”. O que, nas palavras do seu director, procura aqui assumir “os diferentes domínios das ideias e da expressão, da narrativa e do experimentalismo, da figuração e da abstracção, da cor e das formas, como meios de actuar e pensar sobre a realidade contemporânea”, explica através de uma nota de imprensa.