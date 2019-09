Funchal acolhe espectáculo de homenagem a John dos Passos esta noite no Largo da Restauração

Hoje, quinta, 12 de Setembro, o Largo da Restauração, no Funchal, acolhe, pelas 21 horas, um Espectáculo de Homenagem a John Dos Passos. Este concerto integra o evento ‘Ponta de Sol em Festa’ no âmbito das Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo, e que tem como grande destaque a realização, hoje e amanhã, do Congresso Internacional John Dos Passos: “Vida e Obra”, bem como, no final dos trabalhos, o anúncio da obra e autor vencedor do Prémio John Dos Passos, isto no Auditório do Centro Cultural John Dos Passos.

Refira-se que este concerto será protagonizado pelos músicos, artistas e grupos culturais do referido concelho, terra de Manoel Joaquim Dos Passos, avó do conceituado escritor norte-americano, a que se junta um grupo da Ribeira Brava.

Neste espectáculo, regista-se a particularidade do reportório de canções escolhidas ter em conta, incluindo na contemporaneidade, a profusão de viagens que o escritor John Dos Passos levou a cabo, a vários continentes e países.

Participantes:

• Grupo de Folclore da Ponta do Sol

• Banda Municipal da Ponta do Sol

• Escola de Música da Casa do Povo da Ponta do Sol (professores, alunos, Grupo Coral e Grupo de Cantares)

• Pequenos Avessos

• Coro Infanto-juvenil da Ribeira Brava

• Grupos Corais das Paróquias de Cristo Rei, Carvalhal, Piedade e Lombada

• Grupo Pastores do Monte

• Associação Retoiça

Solistas: Adelino Santana, Beatriz Caboz, Elisa Silva, Diana Aguiar, Oriana Neto e Alberto Reis

Direcção musical: Ângelo Santos

Arranjos musicais: Ângelo Santos, Élio Jardim, Gonçalo Caboz e Antelmo Caboz

Produção e Organização: Secretaria Regional do Turismo e Cultura