É oficial: a Puppetry Productions acaba de informar através do seu ‘site’, que a oitava edição do Summer Opening está oficialmente adiada para 2021. E excepcionalmente, este festival de música decorrerá durante dois fins-de-semana, nos dias 16, 17, 23 e 24 de Julho de 2021.

A organização informa que os passes de 3 dias já adquiridos para 2020 são automaticamente válidos para os 4 dias de 2021, não sendo necessária qualquer troca ou pagamento adicional. Os bilhetes diários também transitam automaticamente. Em caso de indisponibilidade, o reembolso será efectuado na sua totalidade e deverá ser solicitado até o dia 30 de Julho de 2020, através do e-mail [email protected].

“Estamos a trabalhar no sentido de garantir a remarcação de todos os artistas já anunciados para 2020. Brevemente serão anunciadas as primeiras confirmações. O cartaz será 100% lusófono, não só porque a conjuntura exige que se apoie o que é nosso, mas sobretudo porque a qualidade e criatividade impera nos artistas portugueses. Como sempre, os artistas madeirenses terão lugar assegurado no alinhamento do Summer Opening, nesta edição, com particular destaque”, refere a organização.

Os bilhetes para o Summer Opening 2021 já estão à venda em www.summeropening.pt e locais habituais. Estão disponíveis passes gerais (4 dias), passes de fim-de-semana (2 dias) e bilhetes diários. “A nossa vontade de festejar um regresso à normalidade é enorme e estamos certos de que a celebração será ainda mais intensa. Contamos com o apoio de todos para a maior edição de sempre. Todos ao Parque”, concui,

Mais informações em www.summeropening.pt.

Historial de sucesso

Recorde-se que o Summer Opening nasceu em 2013 na Madeira e realiza-se anualmente no Parque de Santa Catarina. A 8.ª edição estava prevista para os dias 23, 24 e 25 de Julho de 2020. Estavam já anunciados nomes como Bispo, Capicua, Carlão, Carolina Deslandes, Deejay Telio, Elisa, Jimmy P, Nenny, Piruka, Plutonio, Slow J, Valete, Van Zee e Virgul.

Mas, com a evolução da pandemia da covid-19 o evento foi inicialmente adiado para os dias 10,11 e 12 de Setembro de 2020. Com a recente aprovação do decreto que proíbe a realização de festivais em Portugal até o dia 30 de Setembro a organização decidiu adiar o festival para 2021.