A Escola Secundária Jaime Moniz acolhe, durante esta semana (dias 2 a 6 de Março), o XXVIII Festival Regional de Teatro Escolar – Carlos Varela, em que oito escolas de segundo, terceiro ciclos e secundário apresentarão os seus trabalhos a concurso.

O Festival assume-se também como um “espaço de partilha de talentos”, pelo que ao longo da semana os alunos de todas as escolas concorrentes foram convidados a participar em workshops para aprofundar áreas afins às artes do espectáculo.

Na segunda-feira, dia 2 de Março, às 14 horas, no âmbito da “preparação do corpo e dos sentidos para o trabalho de actor”, o formador Valério Fernandes, da Contigo Teatro promoveu actividades de aquecimento de voz, exercícios de articulação, espaços de criação pessoal e de imitação.

No dia 3 de Março, às 10h30, a formadora Maria João Caires, do Conservatório - Escola Profissional das Artes- Engº Luiz Peter Clode, trabalhou com os alunos todas as dimensões da voz e os factores que podem provocar alterações nas cordas vocais no Workshop ‘A voz do Actor’. No turno da tarde, Yury Rykunov trabalhou o movimento e a importância do corpo na interpretação num Workshop de ‘Dança’.

O lado terapêutico e transformador da arte esteve também em discussão na conferência ‘A importância do Teatro Escolar’, dia 3 de Março, na voz de José Luís Gomes, da Associação Contigo Teatro.

Já ontem, dia 4 de Março, às 14h30, decorreu o workshop ‘O meu corpo é um concerto de Punk Rock’, de Marco Lima, do Desvio Teatro, onde desenvolveram-se actividades de auto e hetero conhecimento, interacção com o corpo, a memória como espaço e elemento de criação, o poder do olhar e a exploração do corpo na interpretação da personagem.

A cerimónia de encerramento do Festival ocorrerá no dia 6 de Março, pelas 15 horas, com a actuação do grupo de ginástica rítmica e acrobática ‘O Liceu’, segue-se a apresentação de ‘Olimpíada do Livro’, adaptação e encenação de Xavier Miguel, levado a cena pelo Teatro Bolo do Caco.