‘Diálogos Cruzados no feminino’ junta obras de Júlio Resende, Costa Pinheiro e Mário Bismarck

A Galeria Marca de Água inaugura a 19 de Novembro uma exposição colectiva intitulada ‘Diálogos cruzados, no Feminino’ que reunirá artistas nacionais consagrados em diálogo, com uma dezena de mulheres artistas madeirenses.

A exposição ficará patente até Fevereiro de 2021 e contará com uma obra convidada de Sonia Delaunay, recentemente revelada. A esta artista, juntam-se pintura dos artistas plásticos Júlio Resende, Costa Pinheiro e Mário Bismarck.

Para já, estão confirmadas as artistas madeirenses Dina Pimenta, Filipa Venâncio, Guareta Coromoto, cujas obras integram a Colecção da Galeria Marca de Água, e Teresa Jardim, que irá apresentar uma instalação.

A exposição colectiva de artes plásticas, nos domínios da pintura, desenho, fotografia, instalação e joalharia contemporânea, será alusiva à interpretação e mediação dos universos no feminino - mulheres artistas e Mulher enquanto sujeito / corpo de representação - quer do ponto de vista histórico, quer social, desconstruindo narrativas, a partir da revisitação de obras de artistas madeirenses em diálogos cruzados com obras de referência internacional, pinturas de grande formato de Sonia Delaunay, Júlio Resende, Costa Pinheiro, Mário Bismarck e fotografias de Fernando Ricardo que irão integrar esta exposição.

Desta forma, a Galeria procura “divulgar e valorizar as obras em seu acervo, contribuindo para a promoção dos artistas que já expuseram na Marca de Água, num percurso de três anos de actividade”, refere Raquel Fraga, directora da Galeria e historiadora de arte. A curadoria está a cargo do Diogo Goes, professor do ensino superior.

Júlio Resende nasceu no Porto a 23 de Outubro de 1917. Concluiu o Curso Superior de Pintura na Escola Superior de Belas Artes do Porto, onde é discípulo de Dórdio Gomes. Frequentou a Escola de Belas Arte de Paris e exerceu docência no ensino superior e secundário.

Recebeu vários Prémios de Pintura, nomeadamente, da Fundação Calouste Gulbenkian, Prémio da Bienal de São Paulo, Prémio Diogo de Macedo, no Salão de Arte Moderna da SNBA, Prémio da Câmara Municipal de Almada, Prémio AICA entre outros. Em 1989, realizou a Exposição Retrospetiva, na Fundação Calouste Gulbenkian. Membro da Real Academia de Belas Artes de Bruxelas, recebeu a Comenda de Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique pelo Presidente da República.

Faleceu em Gondomar, em 2011.

Costa Pinheiro nasceu em Moura, em 1932. Frequentou a Escola de Artes Decorativas António Arroio e mais tarde a Academia de Belas Artes de Munique, onde foi aluno do pintor Geitlinger e estudou gravura com o Mestre Thiermann.

Com René Bertholo, Lourdes de Castro e Gonçalo Duarte estabeleceu-se em Munique, onde realizou exposições em conjunto. Foi bolseiro do Ministério da Cultura da Baviera e da Fundação Calouste Gulbenkian, em Paris e membro do Grupo KWY, com René Bertholo, Lourdes de Castro, Jan Voss, João Vieira, Christo, José Escada e Gonçalo Duarte.

Realizou Exposição Retrospectiva na Fundação Calouste Glubenkian e na Fundação Serralves, em 1989 e 1990, respetivamente.

Faleceu em 2015, em Munique.

Mário Bismarck nasceu na cidade do Porto, em 1959. É actualmente professor catedrático da FBAUP. Investigador nas áreas do Desenho. Das inúmeras exposições individuais, destaque para realizadas no Lugar do Desenho / Fundação Júlio Resende, em 2016 e na Galeria Cordeiros, em 2013 e 2009.

Está representado no Casino da Póvoa / Coleção Varzim Sol; Fundação Cupertino de Miranda; Museu Nacional Soares dos Reis e Fundação Calouste Gulbenkian, entre outras colecções.