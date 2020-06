Conservatório disponibiliza segunda oportunidade de inscrição

Para aqueles que não tiveram possibilidade de se inscrever na primeira fase, o Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira dá agora uma segunda oportunidade de inscrição num dos cursos da sua oferta formativa. Deste modo, inicia hoje, dia 15 de Junho, e até ao próximo dia 26 de Junho, uma 2.ª fase de pré-inscrições, para o ano lectivo 2020/2021, no Ensino Artístico Especializado, Ensino Profissional e Ocupação de Tempos Livres.

Excepcionalmente, os actuais alunos do Conservatório terão igualmente uma 2.ª fase da renovação de matrículas, até ao dia 26 de Junho. Esta 2.ª fase está isenta de multa para os encarregados de educação que queiram renovar a matrícula para o próximo ano. Caso não o façam nestes prazos, perdem a vaga para o próximo ano lectivo.

As informações sobre a oferta formativa e links para as inscrições e renovações podem ser acedidos em https://www.conservatorioescoladasartes.com/pre-inscricoes-e-renovacoes-de-matricula/. Outras informações, através do endereço de correio eletrónico [email protected] ou pelo 291 200 290.