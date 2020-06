Conheça a programação do Teatro Municipal Baltazar Dias para este mês de Junho

Para este mês de Junho, estão previstas diversas iniciativas no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Hoje, no âmbito do Dia Mundial da Criança, decorre, pelas 21 horas, um momento de dança.

No dia 10 de Junho, pelas 11 horas, recebe a Associação GATO para uma oficina de teatro.

Já a 15 de Junho, pelas 19 horas, há música com os Vértice.

O ‘Baltazar Dias’ promove também uma iniciativa musical a 20 de Junho, pelas 19 horas, com Jéssica Sá.

Já a 29 de Junho, pelas 17 horas, decorre uma sessão, intitulada ‘Estereótipos e Preconceitos’, estando prevista uma conversa com Madalena Nunes, Fernando Giestas, Rafaela Santos e Hugo Andrade.

No último dia do mês, a 30 de Junho, pelas 15 horas, realiza-se uma oficina de filosofia com Leonor Barata, intitulada ‘Anatomia do Diferente’.