Concerto solidário de Miro Freitas foi um sucesso

Miro Freitas realizou ontem, em casa, um concerto, intitulado ‘Vamos Lutar’, que está inserido numa iniciativa solidária, que visa ajudar famílias carenciadas da Madeira. O espectáculo foi um sucesso, dado o número de pessoas que assistiram ao directo, que foi transmitido na sua página de Facebook.

O concerto, que teve a duração de duas horas, contou com quase 30 mil visualizações, tendo assistido mais de 1100 pessoas.

O cantor madeirense, conhecido por ‘menino do povo’, interpretou vários temas, incluindo ‘Vamos Lutar’, que foi lançado, no dia 5 de Maio, nas plataformas digitais.

As pessoas que queiram ajudar a angariar fundos para esta causa podem continuar a fazê-lo através do Iban (PT 5000 18 0003 4425 5404 0208 0) e do MB Way 925925343.

No evento criado no Facebook já foram angariados mais de 1000 euros, sendo que o objectivo é chegar aos 2500 euros.

Depois de terminada a angariação de fundos, a sua equipa irá distribuir alimentos e produtos de higiene pelos mais necessitados.