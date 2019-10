CMF promove tertúlia literária sobre a Luxúria

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) vai promover, através do Departamento de Economia e Cultura e com a colaboração da Biblioteca Municipal, uma tertúlia literária subordinada ao tema ‘Luxúria’, baseada na obra do jornalista italiano Emiliano Fittipaldi.

O evento terá lugar na próxima quarta-feira, dia 23 de Outubro, pelas 18h30, no espaço comercial ‘Regiões House’, na Rua Direita.

A obra de Emiliano Fittipaldi assenta numa investigação a documentos do Vaticano, que abordam a violação do sexto mandamento. O autor revela na sua pesquisa a incapacidade da Igreja em ser capaz de resistir ao “pecado da luxúria”, este que é um dos sete pecados capitais e que, de acordo com a própria cultura cristã, prejudica a dignidade do corpo e da mente, levando a actos recriminados pela sociedade.

O painel de oradores que será composto por: Carlos Gonçalves, Presidente do CEPAM, Cristina Trindade, investigadora CLEPUL, e Ricardo Oliveira, Director do Diário de Notícias. A moderação será feita por Rita Rodrigues, investigadora da ARTIS/FLUL. Haverá ainda espaço para a actuação musical de Pedro Freitas.

Esta é mais uma iniciativa, de entrada livre, inserida no projecto municipal ‘Espaço Comercial e Literário’, que consiste num conjunto de tertúlias que visam atrair novos públicos e dinamizar o comércio local através de actividades de índole cultural.