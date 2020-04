Ao longo do último mês, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) já entregou livros a mais de 2.500 famílias funchalenses, através do programa ‘Livros Pedidos’, anuncia o Presidente Miguel Silva Gouveia através de uma nota de imprensa.

A iniciativa arrancou no passado dia 23 de Março, com o intuito de entregar gratuitamente à população cerca de 50 mil livros que faziam parte do stock municipal.

O presidente da Câmara salienta que a Cultura continua a ser entendida pelo seu executivo como “um bem essencial, mesmo durante a crise de saúde pública que vivemos”.

“Tendo em conta o stock existente, a opção da Autarquia foi de entregar conjuntos ou colecções de livros dentro de cada género, pelo que os funchalenses têm recebido em sua casa múltiplos volumes, por cada uma das 2.500 encomendas entregues. Os pedidos continuam a chegar todos os dias e as entregas prosseguem a excelente ritmo, graças ao trabalho abnegado de diversas equipas camarárias e Juntas de Freguesia, às quais muito agradeço. Todos os funchalenses podem, por isso, continuar a fazer pedidos e contar com a literatura para ajudá-los a ultrapassar esta fase difícil para todos”, vincou.

Os interessados devem, para o efeito, recorrer ao Funchal Alerta, através do endereço https://funchalalerta.cm-funchal.pt/, e fazer a respectiva encomenda, sem custos, na Categoria “Livros Pedidos”, podendo escolher entre os seguintes géneros: Literatura, Livros Infantis, Desporto e Arte.

A partir daí, basta aguardar alguns dias e receberão os livros em sua casa, num serviço que é assegurado sem quaisquer custos, “e de acordo com todas as determinações em vigor de higiene e segurança”.