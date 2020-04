Arquivo e Biblioteca Pública da Madeira com novidades em Abril

A Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional do Arquivo e Biblioteca Pública da Madeira, deixa uma série de sugestões de colecções do Arquivo e Biblioteca Pública da Madeira (constantes da newsletter de Abril) disponíveis nas suas plataformas digitais para acesso imediato.

O destaque vai para um lote de 100 imagens alusivas a reportagens dos fundos provenientes dos estúdios Perestrellos Photographos e Photographia Vicente, disponíveis na plataforma de pesquisa de arquivos.

Igualmente em destaque, a publicação na sua plataforma de pesquisa de arquivos, os registos descritivos do fundo William Hinton & Sons, num total de 910 unidades de instalação, com datas compreendidas entre 1827 e 1994. A consulta poderá ser feita aqui.

Para os mais pequenos, o Arquivo, mantém a habitual hora do conto, que a nível presencial continua adiada, mas com propostas da equipa da sala infanto-juvenil, que prepara um conjunto de propostas para os leitores e pais. Partindo de uma história, é apresentado o tema , a autora e um conjunto de actividades que poderão ser desenvolvidas em casa. Estas propostas estarão disponíveis na página de Facebook e na página institucional do ABM.

A nível de jornais, o ABM disponibiliza na plataforma Prisma, alguns exemplares do “Diario da Madeira” (1912/1940), num total de 8166 PDFs pesquisáveis.

Em preparação, e para assinalar o Dia Mundial do Livro, o Arquivo prepara a exposição virtual, das principais colecções de livro antigo impresso, com destaque para as imagens digitalizadas das colecções de Nuno Porto, Rui Carita e António Aragão.

“Nesta altura em que a comunidade encontra-se em isolamento social, o Arquivo mantém as equipas em constante investigação e pesquisa, com o objectivo de proporcionar a todos, o acesso imediato às colecções, minimizando, desta forma, o distanciamento que agora se impõe”, realça o Secretário Regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, em comunicado de imprensa.

O governante reconhece que “esta é uma fase diferente, mas que a comunidade continua a contar com o apoio das equipas do Arquivo e Biblioteca da Madeira, assim como, dos museus e outras instituições sob sua tutela”. “O acesso virtual às colecções, informações sobre conteúdos, vem aprofundar um contacto que se pretende permanente com a nossa riqueza histórico-cultural”, reitera.

Na sequência do estado de emergência em que Portugal se encontra, e apesar de ter encerrado todos os seus serviços presenciais de atendimento ao público, o ABM relembra que mantém, via e-mail, os serviços mínimos em matéria de resposta a várias solicitações, nomeadamente, emissão de certidões, disponibilização de reproduções digitais de documentos, pedidos de informação sobre o acervo (cuja consulta poderá ser pedida através dos e-mails [email protected]; [email protected]).