António Rodrigues comenta obra de Silvio Cró ‘Magnólia’

A instalação escultórica de Silvio Cró, denominada ‘Magnólia’, é a peça comentada em vídeo por António Rodrigues, que está disponível esta terça-feira, 23 de Junho, no canal de Youtube Cultura Madeira, criado pelo Governo Regional para incentivar o gosto pela arte.

Nesta série ‘em viagem’ comentada, várias personalidades são convidadas a comentar os trabalhos de vários artistas madeirenses.

Sílvio Cró, natural do Funchal, é licenciado em Artes Plásticas/Escultura pela Universidade da Madeira e expõe colectivamente desde 1994. Explora nas suas obras o volume e a forma conjugada com vários materiais.

Destaca-se na área do desenho e cerâmica e obteve o 2.º prémio do concurso de Escultura, designado ‘30 Anos de Autonomia’. Participou também no projecto 24 Hour Comics Day – Highlights, editado nos Estados Unidos da América.

António Rodrigues, licenciado pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, actual FBA-UL. Professor, leccionou na Universidade da Madeira, ISAL, Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira e Escola Secundária Francisco Franco. Representado no MUDAS.Museu Arte Contemporânea da Madeira com desenhos (1999) e no Museu Etnográfico da Madeira com baixos-relevos / negativos (1997). É detentor de uma vasta obra artística no campo da escultura pública.

É coautor, com o professor Norberto Gomes e o designer Filipe Gomes, do projecto Museu APA (Museu virtual de Instrumentos Musicais da Madeira/ MIMM): http://www.museuapa.com/museu/.

Foi coordenador das actividades culturais da Casa da Cultura de Sta. Cruz entre 1992 a 2000. Distinguido pelo Governo Regional em 1995, com “Galardão de Mérito Cultural” pela criação da BD “Malta do Manel” (1993-2000).

Foi curador das exposições “Max Romër, 1878-1960” (2013) Centro das Artes, Calheta; “Retrospectiva de António Aragão” (2001), Casa da Luz; “Cordofones Tradicionais da Madeira” (1997), Casa da Cultura de Santa Cruz; “Pintura” (1996), de António Aragão, Casa da Cultura de Santa Cruz, entre outras. Colaborou no “Tribuna da Madeira” com “Madeira d’Antanho” (2003-2010).

Publicou, entre outros artigos, “É preciso dignificar a obra de Francisco Franco”, DN-Madeira (1995); “Bonecos, Brinquinho ou Bailinho”, catálogo “5 Olhares sobre Património Musical Madeirense” (2011); “Obra de Vimes”, investigação bibliográfica (2000); “Castanholas da Madeira”, catálogo “I Mostra de Instrumentos Musicais Populares” (1982) e DN-Madeira (Janeiro 1982).