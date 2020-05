ANSA/Orquestra Clássica da Madeira promove concerto na Fundação Cecília Zino

A Orquestra Clássica da Madeira promove amanhã, dia 1 de Junho, no âmbito do Dia Mundial da Criança, um momento musical, que será protagonizado pelo Quarteto de Cordas Atlântico.

O espectáculo acontece num espaço ao ar livre, da Fundação Cecília Zino, no Funchal, com todas as condições de segurança que são recomendadas pelas autoridades de saúde.

Este concerto, onde serão abordados grandes compositores da história da música, contará com uma apresentação dos instrumentos de corda que compõem um quarteto de cordas, o violino, a viola de arco e o violoncelo.

O Quarteto de Cordas Atlântico, agrupamento da Orquestra Clássica da Madeira, é composto pelos instrumentistas Natacha Guimarães e Joana Costa no violino, Marta Morera na viola de arco e Jaime Dias no violoncelo.

Refira-se que esta iniciativa está inserida no projecto ‘A Orquestra Solidária’.