Ainda há espaços nocturnos abertos este fim-de-semana

O Governo Regional da Madeira decretou, ontem, que os estabelecimentos nocturnos, designadamente discotecas, teriam de fechar as portas com efeitos imediatos, mas há espaços de animação que vão manter as portas abertas, pelo menos este fim-de-semana. Estas medidas adicionais de prevenção da pandemia (Covid-19) decididas pelo executivo insular incluem ainda “suspensão dos eventos públicos e grandes aglomerações até o dia 30 de Abril”.

O primeiro grupo a confirmar o seu encerramento foi a ‘catedral’ da noite madeirense, via Facebook. “Vespas, Jam e Marginal encerrado, na sequência das recomendações do Governo Regional e da Direcção-Geral da Saúde devido ao Covid-19 até novas indicações”, pode ler-se no curto comunicado.

Já hoje, também a discoteca Copacabana, do Casino da Madeira, anunciou a suspensão de actividades de diversão. “Em virtude dos últimos desenvolvimentos, da preocupação crescente com o Covid-19 e seguindo ainda as orientações do Governo Regional da Madeira, a Discoteca Copacabana estará encerrada este fim-de-semana. Iremos dar, naturalmente, mais informações ao longo dos próximos dias. A saúde pública é o mais importante neste momento. Seguramente iremos dançar de novo num futuro próximo!”, escreve o ‘sítio onde tudo acontece’.

Living Room, o microclub situado na Travessa dos Varadouros, também encerra mesmo que não tenhamos “ainda casos conhecidos na ilha”. “Mas acreditamos que o segredo está na prevenção e será por um bem maior. Esta é a nossa melhor contribuição”, escreve a equipa do espaço.

O Barreirinha Bar Café (BBC) também cancelou os dois eventos musicais que tinha agendado para este fim-de-semana evitando assim um aglomerado de pessoas no Largo do Socorro. O estabelecimento, que não se trata especificamente de uma discoteca e desenvolve as suas actividades culturais ao ar livre, não vai fechar.

Por seu turno, há outros espaços abertos, como são os casos do Dubai Club, Trap, Cantina El Mexicano, 23 Vintage Bar e DTOX alguns dos estabelecimentos que se mantêm em actividade, isto sem esquecer outras artérias onde se congrega muita gente e onde existe uma enorme quantidade de bares: Rua das Fontes e Rua de Santa Maria (Zona Velha do Funchal).