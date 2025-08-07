Vereador português da Câmara de Paris condenado por conflito de interesses

O Tribunal de Paris decretou hoje seis meses de prisão com pena suspensa e uma multa de cinco mil euros para o vereador português da Câmara de Paris Hermano Sanches Ruivo, por conflito de interesses e abuso de confiança.

"Este é um processo baseado numa denúncia por tráfico de influências que estava vazia. Desde o início, afastámos a acusação de branqueamento de fraude fiscal", disse à Lusa a advogada de Hermano Sanches Ruivo, Hèlene Lecat, referindo que durante a audiência o Ministério Público tinha abandonado "os factos de abuso de confiança" e "não há qualquer intencionalidade" na infração de tomada ilícita de interesses, que "é, de facto, um crime formal".

Hermano Sanches Ruivo, de 59 anos, que deixou o cargo de adjunto responsável pelos Assuntos Europeus na Câmara Municipal de Paris há cerca de quatro anos, foi julgado no dia 26 de junho no tribunal de Paris pelos crimes de conflito de interesses e abuso de confiança, com a sentença pronunciada hoje.

O tribunal declarou ainda três anos de inelegibilidade e o pagamento de 1.500 euros para a Câmara Municipal de Paris, indo além do pedido do Ministério Público que pedia a absolvição no que toca à acusação de abuso de confiança, uma pena de três meses de prisão com pena suspensa pelo crime de conflito de interesses.