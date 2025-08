Pianista madeirense Rafael Kyrychenko conquista prémio em prestigiado concurso internacional no Japão

O pianista Rafael Kyrychenko, formado no Conservatório - Escola das Artes da Madeira, conquistou no sábado, 2 de Agosto, um dos seis prémios do 5.º Concurso Internacional de Piano Shigeru Kawai, realizado no Sakura Hall, no Centro Cultural Shibuya Owada, em Tóquio, Japão.

O jovem músico madeirense foi o único representante português entre os vencedores desta prestigiada competição, que contou com a participação de 300 pianistas de todo o Mundo. A final do concurso, promovido pela Kawai Pianos Global, decorreu nas instalações do centro cultural japonês.

Rafael Kyrychenko tem mantido uma colaboração estreita com a Orquestra Clássica da Madeira ao longo dos últimos 11 anos, tendo-se apresentado como solista em diversas ocasiões. O pianista interpretou obras de compositores clássicos como Bach, Mozart, Grieg, Beethoven, Tchaikovsky e Rachmaninov, demonstrando versatilidade e maturidade artística desde tenra idade.

As suas actuações como solista com a Orquestra Clássica da Madeira incluem concertos realizados em 18 de Janeiro de 2014, 1 de Outubro de 2016, 28 de Dezembro de 2018, 28 de Dezembro de 2020 e 6 de Maio de 2023. Para além destas colaborações orquestrais, o músico também protagonizou vários recitais promovidos pela instituição madeirense, nomeadamente em 1 de Outubro de 2021, 11 e 20 de Julho de 2022, 20 de Julho de 2023 e 7 de Outubro de 2023.

O sucesso internacional de Rafael Kyrychenko reflecte também a qualidade da formação que recebeu ao longo do seu percurso académico. O pianista beneficiou dos ensinamentos de professores de renome, entre os quais se destacam Cristina Pliousnina, Maria João Pires, Daniel Blumenthal, Philippe Entremont, Vitaliy Samoshko, Leonid Margarius e Milana Chernyavska.

A Orquestra Clássica da Madeira, através da ANSA - Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, manifestou o seu orgulho por esta conquista, sublinhando o compromisso da instituição com a valorização artística dos jovens músicos formados no arquipélago.