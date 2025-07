Começaram voos de deportação de imigrantes ilegais de centro remoto na Florida

Os voos de deportação do remoto centro de detenção de imigrantes ilegais no estado da Florida, conhecido como "Alcatraz dos Jacarés", iniciaram-se nos últimos dias, anunciou hoje o governador estadual, Ron DeSantis.

Os primeiros voos operados pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos transferiram cerca de 100 detidos do centro de detenção de imigrantes para outros países, disse DeSantis durante uma conferência de imprensa realizada perto das instalações.

O governador republicano expressou confiança de que este número aumente em breve.

"Vão ver os números aumentarem drasticamente", disse o também ex-candidato presidencial.

As autoridades disseram que, até hoje, dois ou três voos partiram do local - conhecido como "Alcatraz dos Jacarés" em referência a uma célebre prisão desativada na Califórnia e à presença de animais selvagens na zona -, mas não deram informações sobre os destinos dos voos.

Este centro de detenção tem sido criticado por várias organizações, que classificam as instalações como cruéis e desumanas, mas DeSantis e outros líderes republicanos têm defendido este projeto, argumentando que faz parte da iniciativa do estado da Florida para apoiar a estratégia de combate à imigração ilegal do Presidente Donald Trump.

A Casa Branca já elogiou este centro, salientando o isolamento da zona --- a cerca de 80 quilómetros a oeste de Miami --- e com o facto de estar repleta de cobras e jacarés.

O centro foi construído em oito dias numa área de 26 quilómetros quadrados dos Everglades, no estado da Florida, e possui mais de 200 câmaras de segurança, mais de oito quilómetros de arame farpado e 400 agentes de segurança destacados.

Atualmente, o local tem capacidade para cerca de 2.000 pessoas, com potencial para duplicar esse valor, explicou o diretor de Gestão de Emergências da Florida, Kevin Guthrie.