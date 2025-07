CDU afirma que "valorizar os trabalhadores não pode ser apenas entregar medalhas no Dia da Cidade"

A CDU considera que " valorizar os trabalhadores não pode ser apenas entregar medalhas no Dia da Cidade ou discursos de circunstância" e indica que é necessário fazer algo para melhorar os salários, valorizar as carreiras e investir em melhores condições materiais e humanas para o desempenho das funções.

Ricardo Lume, candidato à Câmara Municipal do Funchal, realizou, hoje, uma acção de contacto com os trabalhadores da Câmara Municipal do Funchal, nas oficinas da Fundoa. O objectivo foi o de "valorizar o trabalho essencial de quem assegura o funcionamento diário da cidade e de reafirmar a exigência do reconhecimento desse trabalho através da valorização das carreiras, das remunerações e das condições laborais".

“Os trabalhadores da Região, e em particular os da CMF, sabem que quando se trata de lutar pelos seus direitos, é com a CDU que podem contar. Graças à sua luta dos trabalhadores e à persistência e intervenção da CDU, já se conquistaram vitórias importantes, como a atribuição do subsídio de insalubridade e a reabilitação dos balneários e da cantina das oficinas da Fundoa. Mas ainda há muito por conquistar", indicou o candidato.

No entanto, apontou que existem "trabalhadores com 20 e 30 anos de serviço que continuam a receber o salário mínimo" e que "há profissionais altamente qualificados a desempenhar funções exigentes, mas sem o devido reconhecimento salarial". Ricardo Lume indicou ainda que "persistem carências materiais gritantes e uma crónica falta de pessoal para dar resposta às necessidades reais do concelho".

“Nunca é de mais reconhecer e valorizar quem, com o seu trabalho diário, põe o concelho do Funchal a funcionar. A CDU continuará, lado a lado com os trabalhadores, a lutar por justiça, dignidade e respeito no setor público. Porque sem trabalhadores valorizados, não há serviços públicos de qualidade”, concluiu Ricardo Lume.