Nova app e portal do SNS 24 registam problemas

A nova aplicação móvel e o novo portal do SNS 24, lançados na quarta-feira, estão hoje a registar problemas, confirmou a Lusa após relatos de vários utentes.

Lançados no dia do 8.º aniversário do SNS 24, no dia 23 de julho, num investimento superior a 1,5 milhões de euros, a app está a dar erro quando o utente tenta entrar com as suas credenciais.

"Este serviço está temporariamente indisponível" é a mensagem que alguns utentes recebem quando tentam entrar na app, enquanto outros relatam que a aplicação fica intermitente e não avança.

Há também utentes que não registam qualquer anomalia.

A app SNS 24 permite ao utente ter acesso às suas receitas médicas, boletim de vacinas e exames médicos, entre outras utilidades.

Também no portal, alguns serviços dão indicação de estarem temporariamente indisponíveis e é sugerido: "Por favor, tente mais tarde".

A Lusa tentou ao início da tarde obter esclarecimentos junto dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, mas não obteve resposta em tempo útil.

O SNS 24 apresentou na quarta-feira a nova App e o novo Portal SNS 24 num evento comemorativo do aniversário do SNS 24, que decorreu no Pavilhão de Portugal, no Parque das Nações, em Lisboa.

"Com um investimento superior a 1,5 Milhões de euros para a App e o Portal SNS 24, estas plataformas digitais oferecem maior comodidade, segurança, fiabilidade e autonomia", referia uma nota divulgada na terça-feira pela entidade.

Sob alçada dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS, EPE) desde 2017, o SNS 24 "teve uma evolução sem precedentes ao longo destes 8 anos, passando de uma linha telefónica para uma plataforma omnicanal, que inclui o digital e uma rede de cerca de quatro centenas de Balcões SNS 24, distribuídos pelo país", destaca o comunicado

Segundo o documento, no digital, o Portal e a App SNS 24 têm crescido "graças a novas funcionalidades e a uma carteira de serviços cada mais diversificada e útil para os cidadãos", sendo disso exemplo mais recente "a possibilidade de os utentes agendarem os meios complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDT), em entidades convencionadas, através do Portal SNS 24".

No caso da nova App, esta irá permitir o acesso a cheques dentistas em formato digital, adianta.

O Portal SNS 24, tem sido "um pilar promotor da literacia ao facilitar a gestão individual e o acesso rápido a serviços e a informação de saúde", enquanto a App SNS 24 é a aplicação móvel que permite aceder a informações e serviços digitais de saúde, centrando-se na mobilidade, monitorização pessoal e interação direta com os cuidados, que até ao momento, já alcançou mais de 12 milhões de 'downloads', destaca a nota.

Quanto à nova versão da App e do Portal SNS 24 "marcam uma evolução tecnológica significativa. Apresentam um 'design' mais intuitivo, uma navegação simplificada e novas funcionalidades", assegura.

O investimento nestes dois projetos foi apoiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).