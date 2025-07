Presidente iraniano afasta possibilidade de EUA destruírem programa nuclear

O Presidente do Irão considerou hoje como delirantes as declarações do homólogo norte-americano, Donald Trump, sobre a possibilidade de vir a destruir o programa nuclear de Teerão.

Masoud Pezeshkian garantiu que as autoridades iranianas estão preparadas para enfrentar um possível reinício da ofensiva militar de Israel, caso o cessar-fogo de 24 de junho seja quebrado.

"As nossas capacidades nucleares estão na mente dos nossos cientistas, não nas instalações", disse Pezeshkian, numa entrevista à cadeia de televisão Al Jazeera, na qual insistiu que o Irão vai continuar a enriquecer urânio "dentro das regras do direito internacional".

"Trump diz que o Irão não deve ter armas nucleares, e nós aceitamos isso, tal como rejeitamos as armas nucleares. É a nossa posição política, religiosa, humanitária e estratégica", declarou o Presidente do Irão.

Pezeshkian sublinhou que o Irão "não vai aceitar ameaças ou ditames" face às negociações, embora tenha reconhecido que Teerão "não está muito otimista" quanto ao cessar-fogo com Israel, alcançado depois de 12 dias de conflito.

"Estamos totalmente preparados para qualquer novo movimento militar israelita. As nossas Forças Armadas estão prontas para voltar a atacar nas profundezas de Israel", garantiu Pezeshkian, acrescentando que Teerão "preparou-se para qualquer cenário e qualquer potencial resposta".

"Israel prejudicou o Irão, e nós prejudicámos Israel. Eles desferiram golpes poderosos, e nós atacámos com força, mas eles estão a esconder as perdas", argumentou.

O líder iraniano acrescentou que Israel "falhou completamente" ao tentar eliminar os principais dirigentes do país durante a ofensiva militar.

Neste sentido, voltou a afirmar que Israel tentou assassiná-lo com um atentado bombista durante uma reunião do Conselho Supremo de Segurança Nacional, a 15 de junho, em Teerão, ataque no qual ficou ligeiramente ferido.

Para Pezeshkian, este ataque foi uma tentativa israelita de "mergulhar o país no caos para derrubar" o regime.