Santos Silva anuncia que está fora da corrida a Belém

O antigo presidente da Assembleia da República Augusto Santos Silva anunciou hoje que não se vai candidatar às eleições presidenciais do próximo ano.

Em entrevista à RTP, o socialista desfez esta tarde o 'tabu' quanto a uma eventual candidatura à sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa e decidiu que está fora desta corrida.

"Não, não serei candidato", respondeu no arranque da entrevista.

A semana passada, Augusto Santos Silva afirmou que a decisão de António Vitorino de não se apresentar às eleições presidenciais o tinha obrigado a "uma nova reflexão" sobre a sua eventual candidatura.

Augusto Ernesto Santos Silva nasceu em 20 de agosto de 1956, no Porto. É licenciado em História pela Faculdade de Letras do Porto, doutorado em Sociologia pelo ISCTE e professor catedrático na Faculdade de Economia da Universidade do Porto e investigador do Instituto de Sociologia da mesma universidade.