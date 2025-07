Mariana Leitão eleita presidente da IL com 73% dos votos

Mariana Leitão foi hoje eleita como nova líder da Iniciativa Liberal, com 73% dos votos e 27% de abstenção, tornando-se na quinta presidente do partido e na primeira mulher a ocupar o cargo.

De acordo com o partido, houve 672 votos válidos, tendo 493 militantes votado a favor de Mariana Leitão e 179 optado pela abstenção.

Mariana Leitão sucede assim a Rui Rocha, que ocupou o cargo entre 2023 e 2025 e que tinha anunciado a demissão da liderança em 31 de maio, por considerar que o resultado obtido pela IL nas eleições legislativas tinha sido insuficiente.

Quando a vitória de Mariana Leitão foi anunciada no pavilhão de Alcobaça onde está a decorrer a X Convenção Nacional da IL, alguns militantes do partido bateram palmas e agitaram bandeiras, mas mantiveram-se sentados.

Antes de anunciar o resultado da eleição, o presidente da mesa da Convenção Nacional, Pedro Ferreira, quis endereçar uma mensagem de agradecimento à direção que cessava funções, presidida por Rui Rocha.

"A todos os que cessam neste momento funções, em nome da convenção e de todos os membros da IL, um muito obrigado pelo vosso empenho, dedicação e trabalho", disse, com os militantes a aplaudirem de pé a anterior direção.

Na lista à direção do partido com que se apresentou a eleições, Mariana Leitão mantém 60% dos membros da anterior Comissão Executiva de Rui Rocha, com 15 dirigentes a permanecerem no órgão executivo e 10 a estrearem-se. O número de membros mantém-se exatamente igual (25), assim como a proporção de mulheres (24%).

Entre os estreantes, estão dois antigos apoiantes de Carla Castro, que disputou a liderança da IL com Rui Rocha na convenção de fevereiro de 2023: João Cascão, que a ex-deputada tinha proposto para secretário-geral, e Eunice Baeta.

Mariana Leitão propõe ainda que o deputado Mário Amorim Lopes suba a vice-presidente -- era até agora vogal -- e que Rui Ribeiro, vice-presidente na direção de Rui Rocha, seja o próximo secretário-geral do partido.

Na nova direção, vão ainda manter-se os deputados da IL nos parlamentos regionais da Madeira, Gonçalo Maia Camelo, e dos Açores, Nuno Barata, assim como o deputado à Assembleia da República Jorge Miguel Teixeira.

Entre os militantes que vão deixar a direção do partido, destaque para Miguel Rangel, que ocupava o cargo de secretário-geral desde 2018, Angélique da Teresa, que era vice-presidente, e a deputada Joana Cordeiro.

Com 42 anos e licenciada em Relações Internacionais, Mariana Leitão aderiu à IL em junho de 2019, tendo sido, entre 2020 e 2022, presidente do Conselho Nacional do partido e, entre 2022 e 2024, chefe de gabinete do Grupo Parlamentar da IL.

Nas eleições legislativas de 2024, foi eleita deputado e assumiu o cargo de líder parlamentar da IL na Assembleia da República, que mantém até agora. Tinha igualmente anunciado uma candidatura presidencial, que retirou quando anunciou a candidatura à liderança do partido.