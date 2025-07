Aguiar-Branco pede debate com discussão de ideias e sem qualificações pessoais

O presidente da Assembleia da República sustentou hoje que quando ocorrem incidentes em plenário é preciso defender "o que está certo" e pediu que o debate se faça com discussão de ideias, sem qualificações pessoais.

Esta posição de José Pedro Aguiar-Branco consta de uma nota publicada na sua conta pessoal na rede social Instagram, no fim do debate parlamentar sobre o estado da nação.

Na sua mensagem, o presidente da Assembleia da República começa por realçar que "a democracia dá trabalho, exige tempo, determinação e bom senso, mas vale a pena, mesmo quando é difícil, sobretudo, quando é difícil".

Acrescenta que o parlamento "é mais do que os incidentes em plenário".

"Mas, quando acontecem, é preciso defender o que está certo. Um parlamento onde se discutem ideias e não pessoas, onde se discorda, mas sem qualificações pessoais, onde existe liberdade de expressão, mas também lealdade entre todos", salienta José Pedro Aguiar-Branco

Durante o debate de hoje sobre o estado da nação, a atuação do presidente da Assembleia da República foi contestada pelo PS, após uma troca de acusações entre o presidente do Chega, André Ventura, e o secretário-geral socialista, José Luís Carneiro.

André Ventura afirmou que a liderança do PS de José Luís Carneiro "ainda é mais frouxa que a outra", numa alusão a Pedro Nuno Santos. E José Luís Carneiro respondeu a André Ventura: "Até hoje não encontrei um deputado tão fanfarrão como aquele deputado que está a liderar aquela bancada" do Chega.

Aguiar-Branco reagiu e considerou que a palavra "fanfarrão" usada por José Luís Carneiro não lhe parecia que fosse "um tratamento urbano". Uma posição que levou depois o "vice" da bancada socialista Pedro Delgado Alves a concluir estar perante uma "dualidade de critério".

José Pedro Aguiar-Branco, na sua mensagem, assinala também que o debate sobre o estado da nação foi o último plenário antes da interrupção dos trabalhos parlamentares para férias do verão.

"No dia em que interrompemos as sessões plenárias, o parlamento continua a trabalhar: nas comissões, no trabalho técnico e político que sustenta o debate democrático. Uma palavra de reconhecimento a todos - deputados, equipas, serviços da Assembleia - os que contribuem para que a democracia funcione todos os dias", acrescentou.