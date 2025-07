Mendes a favor da privatização da TAP mas pede transparência

O candidato presidencial Luís Marques Mendes mostrou-se hoje favorável à privatização da companhia aérea TAP, mas pediu transparência em todo o processo.

"Eu não tenho nenhuma objeção, pelo contrário, acho que é uma decisão correta e uma decisão até muito consensual", respondeu aos jornalistas Luís Marques Mendes, quando questionado se concorda com a privatização da TAP.

O candidato às eleições presidenciais do próximo ano pediu, contudo, que "este processo decorra com muita transparência, com total transparência para que não haja no final qualquer suspeita".

Luís Marques Mendes falava à margem da visita ao Festival do Pão de Mafra, acompanhado de candidatos autárquicos do PSD a esta câmara municipal.

Questionado sobre os problemas no setor da saúde e uma eventual demissão da ministra da Saúde, Ana Paula Martins, defendeu que "precisamos de soluções e não de demissões e rapidamente".

"Todos nós queremos que haja mais nascimentos em Portugal, porque a população está a envelhecer, e são permanentemente feitos apelos e incentivos para que haja mais nascimentos. Ora, ter urgências de obstetrícia fechadas em grande quantidade não é nenhum bom incentivo ao aumento da natalidade", exemplificou.